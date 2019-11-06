Венгер — фаворит на пост главного тренера "Баварии"

Французский специалист Арсен Венгер является главным претендентом на пост главного тренера "Баварии", информирует Bild.После ухода Нико Ковача мюнхенцы рассматривали кандидатуры Эрика тен Хага ("Аякс") и Ральфа Рангника, однако первого клуб отпустит только по окончании сезона, а Рангник отказался от предложения "Баварии".В связи с этим руководство "Баварии" остановилось на Венгере. Боссы мюнхенского клуба считают, что опытный тренер, который к тому же говорит на немецком языке, сможет привести команду к успеху.70-летний Венгер находится без работы с 2018 года. До этого он более 20 лет тренировал лондонский "Арсенал"."Бавария" после 10 туров Бундеслиги занимает 4-е место в таблице, набрав 18 очков.