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Венгер — фаворит на пост главного тренера "Баварии"

Французский специалист Арсен Венгер является главным претендентом на пост главного тренера "Баварии", информирует Bild.

После ухода Нико Ковача мюнхенцы рассматривали кандидатуры Эрика тен Хага ("Аякс") и Ральфа Рангника, однако первого клуб отпустит только по окончании сезона, а Рангник отказался от предложения "Баварии".

В связи с этим руководство "Баварии" остановилось на Венгере. Боссы мюнхенского клуба считают, что опытный тренер, который к тому же говорит на немецком языке, сможет привести команду к успеху.

70-летний Венгер находится без работы с 2018 года. До этого он более 20 лет тренировал лондонский "Арсенал".

"Бавария" после 10 туров Бундеслиги занимает 4-е место в таблице, набрав 18 очков.

Sport24


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Теги: Венгер Бавария Бундеслига
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