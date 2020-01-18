Холанд поделился впечатлениями от дебюта за "Боруссию"

Нападающий "Боруссии" Эрлинг Холанд рассказал о своем первом матче за дортмундский клуб.



Сегодня "Боруссия" со счетом 5:3 обыграла "Аугсбург" в рамках 18-го тура чемпионата Германии. Холанд появился на поле во втором тайме и оформил хет-трик за двадцать минут.



"Я перешел в "Боруссию" для того, чтобы забивать голы. Отличный дебют, но нужно двигаться дальше", - цитирует Холанда пресс-служба Бундеслиги.



Холланд перешел в "Боруссию" зимой из "Зальцбурга" за 20 млн евро.