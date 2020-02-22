В матче 23-го тура чемпионата Германии "Боруссия" одержала победу над "Вердером". Встреча завершилась со счетом 2:0.
Голами отличились защитник Дан Эксель Загаду и нападающий Эрлинг Холанд.
Чемпионат Германии
23 тур
Вердер – Боруссия Д 0:2
Голы: Загаду, 52, Холанд, 66
"Вердер": Павленка, Мойсандер, Топрак, Велькович (Сарджент, 83), Аугустинссон, Классен, Битенкур (Эггештайн, 67), Гебре Селасси, Осако (Вольтмейд, 90), Рашица, Зельке.
"Боруссия" Д: Бюрки, Пишчек, Хуммельс, Загаду, Хакими (Аканжи, 90+3), Джан, Витсель, Геррейро, Санчо (Рейна, 77), Азар (Брандт, 90), Холанд.
"Боруссия Д" обыграла "Вердер", Холанд вновь забил
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!