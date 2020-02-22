"Боруссия Д" обыграла "Вердер", Холанд вновь забил

В матче 23-го тура чемпионата Германии "Боруссия" одержала победу над "Вердером". Встреча завершилась со счетом 2:0.



Голами отличились защитник Дан Эксель Загаду и нападающий Эрлинг Холанд.



Чемпионат Германии



23 тур



Вердер – Боруссия Д 0:2



Голы: Загаду, 52, Холанд, 66



"Вердер": Павленка, Мойсандер, Топрак, Велькович (Сарджент, 83), Аугустинссон, Классен, Битенкур (Эггештайн, 67), Гебре Селасси, Осако (Вольтмейд, 90), Рашица, Зельке.



"Боруссия" Д: Бюрки, Пишчек, Хуммельс, Загаду, Хакими (Аканжи, 90+3), Джан, Витсель, Геррейро, Санчо (Рейна, 77), Азар (Брандт, 90), Холанд.