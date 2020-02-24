По информации GGFN, мюнхенцы считают сильно завышенной сумму отступных, прописанную в контракте 21-летнего игрока с "Лейпцигом". Напомним, что отступные игрока составляют 60 миллионов евро.
Действующее соглашение Упамекано с "Лейпцигом" заканчивается летом 2021-го года.
Ранее французским защитником интересовались лондонский "Арсенал" и "Барселона".
В сезоне 2019/2020 Упамекано провёл 26 матчей за "Лейпциг" во всех турнирах.
"Бавария" не хочет платить за защитника "Лейпцига" 60 миллионов евро
"Бавария" может отказаться от перехода защитника "Лейпцига" Дайо Упамекано.
Фото: Daily Express
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