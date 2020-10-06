По информации источника, клубы не договорились между собой по финансовым условиям сделки, несмотря на то, что ранее сам россиянин договорился с "Ганновером" об условиях личного контракта.
Напомним, что Жиров получил вызов в национальную команду России на октябрьские матчи Лиги наций и товарищескую встречу со Швецией. В нынешнем сезоне второй Бундеслиги 29-летний защитник провел 3 матча и получил 1 желтую карточку.
Источник: Metaratings.ru
Жиров не перейдет в "Ганновер" из-за завышенных требований "Зандхаузена"
Защитник "Зандхаузена" Александр Жиров не перейдет в "Ганновер".
Фото: Getty Images
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