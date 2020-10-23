24-летний россиянин согласовал подписание контракта с "Фортуной". Договор будет рассчитан до конца текущего сезона.
Митрюшкин ранее также защищал цвета СКА Ростов-на-Дону, "Ростова" и "Спартака".
В текущем сезоне второй Бундеслиги "Фортуна" занимает 12-е место в турнирной таблице.
Источник: Sport24
Митрюшкин согласовал контракт с "Фортуной"
Бывший голкипер "Сьона" Антон Митрюшкин продолжит карьеру в Германии.
Фото: ФК "Монако"
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