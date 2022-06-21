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Агент Азмуна заявил, что Сердар хочет стать лучшим бомбардиром в Германии

Арманд Дурн, агент нападающего "Байера" Сердара Азмуна, оценил шансы иранца вернуться в Россию.
Фото: Getty Images
Напомним, в РПЛ Сердар защищал цвета "Рубина", "Ростова" и "Зенита".

"Он провел отличное время в России. Отлично говорит по-русски. И его семья была там очень счастлива. Не знаю, вернется ли он в будущем в премьер-лигу, но сейчас перед ним цель стать одним из лучших бомбардиров в Германии. Но никто не знает, что может произойти в будущем", - цитирует агента РБ Спорт.

В "Байер" Азмун перешел в зимнее трансферное окно, подписав с "аспириновыми" контракт до 2027 года. В минувшем сезоне Бундеслиги 27-летний иранец провел 9 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Сердар Азмун - 4-кратный чемпион России, обладатель Кубка и Суперкубка России.


Азмун Байер Бундеслига
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