Напомним, в РПЛ Сердар защищал цвета "Рубина", "Ростова" и "Зенита".
"Он провел отличное время в России. Отлично говорит по-русски. И его семья была там очень счастлива. Не знаю, вернется ли он в будущем в премьер-лигу, но сейчас перед ним цель стать одним из лучших бомбардиров в Германии. Но никто не знает, что может произойти в будущем", - цитирует агента РБ Спорт.
В "Байер" Азмун перешел в зимнее трансферное окно, подписав с "аспириновыми" контракт до 2027 года. В минувшем сезоне Бундеслиги 27-летний иранец провел 9 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
Сердар Азмун - 4-кратный чемпион России, обладатель Кубка и Суперкубка России.
Агент Азмуна заявил, что Сердар хочет стать лучшим бомбардиром в Германии
Арманд Дурн, агент нападающего "Байера" Сердара Азмуна, оценил шансы иранца вернуться в Россию.
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