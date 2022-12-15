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Иранский агент: Азмун скоро будет одним из лучших в "Байере"

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Иранский агент Фаршид Карими оценил игру форварда "Байера" Сердара Азмуна.
Фото: Getty Images
- Думаю ему нужно ещё немного времени. Он классный и результативный нападающий. Я думаю, он скоро будет одним из лучших в своей команде. Ему не повезло, что он получил травму, но будьте уверены, Азмун сможет ещё себя проявить в Бундеслиге, - приводит комментарий агента Metaratings.

27-летний иранский форвард Сердар Азмун известен в России по выступлениям за "Рубин", "Ростов" и "Зенит". Наибольшего успеха Сердар добился с сине-бело-голубыми. С командой игрок выиграл 4 чемпионства, кубок России и 3 суперкубка России, а также становился лучшим голеадором российского первенства. Успешную игру Азмуна заметил немецкий "Байер", куда иранец перешел зимой 2022 года. В Леверкузене Сердар пока не может завоевать место в основном составе. В этом сезоне нападающий провел всего 11 матчей, в которых не забил ни одного гола.

На ЧМ-2022 Азмун вместе со сборной Ирана не смог выйти из своего квартета. Форвард выходил во всех трех встречах, имел несколько моментов, но не смог их реализовать.


Азмун Байер
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