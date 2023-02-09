- Если честно, не вижу ухода Сердара из "Байера" сейчас. Но летом снова откроется трансферное окно, и тогда мы рассмотрим все варианты, - приводит слова Азмуна "РБ Спорт".
Ранее появлялась информация о возможном переходе иранского форварда леверкузенского "Байера" Сердара Азмуна в один из российских клубов, в том числе петербургский "Зенит", за который он выступал ранее, или "Сочи", возглавляемый бывшим тренером иранца Курбаном Бердыевым. Помимо "Зенита" 28-летний футболист ранее выступал в Российской премьер-лиге за казанский "Рубин" и "Ростов" - в обоих этих клубах он играл под руководством Бердыева.
Агент Азмуна: сейчас ухода Сердара из "Байера" не вижу, но летом рассмотрим все варианты
Агент нападающего немецкого "Байера" Сердара Азмуна Арманд Дурн высказался о вариантах продолжения карьеры иранского форварда.
Фото: ФК "Зенит"