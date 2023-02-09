Матчи Скрыть

Реклама лига ставок Сделать ставку

Агент Азмуна: сейчас ухода Сердара из "Байера" не вижу, но летом рассмотрим все варианты

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Агент нападающего немецкого "Байера" Сердара Азмуна Арманд Дурн высказался о вариантах продолжения карьеры иранского форварда.
Фото: ФК "Зенит"
- Если честно, не вижу ухода Сердара из "Байера" сейчас. Но летом снова откроется трансферное окно, и тогда мы рассмотрим все варианты, - приводит слова Азмуна "РБ Спорт".

Ранее появлялась информация о возможном переходе иранского форварда леверкузенского "Байера" Сердара Азмуна в один из российских клубов, в том числе петербургский "Зенит", за который он выступал ранее, или "Сочи", возглавляемый бывшим тренером иранца Курбаном Бердыевым. Помимо "Зенита" 28-летний футболист ранее выступал в Российской премьер-лиге за казанский "Рубин" и "Ростов" - в обоих этих клубах он играл под руководством Бердыева.


Бундеслига Байер Азмун
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Верховный суд РФ отказался отменять Fan ID для болельщиков
Доменико Тедеско - официально в Бельгии. Экс-тренеры "Спартака" захватывают сборные!
Президент "Барселоны" Лапорта: мы создали конкурентоспособную команду за 74 млн евро
Быстров – о Кержакове: не все руководители у нас разбираются в футболе, поэтому придется ему пока поработать на Кипре
Официально: экс-защитник "Ромы" Петар Голубович стал игроком "Химок"
Петржела - о Дзюбе: это не тот футболист, который поможет "Локомотиву" спастись от вылета 1
Защитник "Динамо" Фернандес: я правда думал, что в России медведи ходят по улицам
Бакаев, Сутормин и Васютин - в основе "Зенита" на товарищеский матч с "Урарту"
Президент Ла Лиги Тебас: Суперлига - это волк, который маскируется под бабушку. Но у него слишком большие нос и зубы
Шитов - об уходе из "Спартака": был вариант с "Пари НН", но футбол "Крыльев Советов" мне больше подходит
Кузнецов - о Дзюбе в "Локомотиве": это сомнительное подписание, выиграет только агент 1
ФИФА - об итогах финансового спора "Краснодара" и Ботхейма: решение еще не окончательное и не имеет обязательной силы
Агент Ренана опроверг информацию о 40-миллионном предложении "Реала" "Зениту" по поводу игрока
Шитов - о Рассказове: в "Спартаке" у него был непростой период. Наверное, он чувствует облегчение 1
Нигматуллин - о Кержакове: если он проявит себя на Кипре, может рассчитывать на повышение в Европе 1