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Первый с апреля 2022 года гол Сердара Азмуна принес "Байеру" ничью в игре с "Фрайбургом" в Бундеслиге

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Бывший нападающий "Зенита", "Рубина" и "Ростова" Сердар Азмун отметился забитым мячом за леверкузенский "Байер" в матче Бундеслиги с "Фрайбургом".
Getty Images
Завершился проходивший сегодня, 26 февраля, матч немецкой Бундеслиги, в котором "Фрайбург" принимал леверкузенский "Байер". Встреча завершилась вничью 1:1. Голом в составе хозяев отметился Винченцо Грифо, за гостей же отличился иранский нападающий Сердар Азмун. Забитый мяч иранца стал для него вторым в карьере за "Байер" и первым с 28 апреля 2022 года.

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Голы: Грифо, 29 - Азмун, 68.

"Фрайбург": Флеккен, Сильдийя, Гинтер, Линхарт, Кюблер, Грифо, Хефлер, Эггештайн, Доан, Грегорич, Хелер.

"Байер": Градецки, Фримпонг, Тапсоба, Коссуну, Баккер, Демирбай, Андрих, Паласиос, Азмун, Диаби, Гложек.


Бундеслига Байер Азмун Фрайбург
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