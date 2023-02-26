Первый с апреля 2022 года гол Сердара Азмуна принес "Байеру" ничью в игре с "Фрайбургом" в Бундеслиге

Бывший нападающий " Зенита ", "Рубина" и "Ростова" Сердар Азмун отметился забитым мячом за леверкузенский "Байер" в матче Бундеслиги с "Фрайбургом".

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Завершился проходивший сегодня, 26 февраля, матч немецкой Бундеслиги, в котором "Фрайбург" принимал леверкузенский "Байер". Встреча завершилась вничью 1:1. Голом в составе хозяев отметился Винченцо Грифо, за гостей же отличился иранский нападающий Сердар Азмун. Забитый мяч иранца стал для него вторым в карьере за "Байер" и первым с 28 апреля 2022 года.



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Голы: Грифо, 29 - Азмун, 68.



"Фрайбург": Флеккен, Сильдийя, Гинтер, Линхарт, Кюблер, Грифо, Хефлер, Эггештайн, Доан, Грегорич, Хелер.



"Байер": Градецки, Фримпонг, Тапсоба, Коссуну, Баккер, Демирбай, Андрих, Паласиос, Азмун, Диаби, Гложек.