"Честно говоря, интерес к Сердару из России есть всегда. В России его не забывают и это приятно. Но в данный момент мы думаем только о том, как Азмуну поскорее восстановиться", - приводит слова агента "РБ Спорт".
Напомним, нападающий сборной Ирана играл в российской Премьер-лиге за казанский "Рубин", "Ростов" и петербургский "Зенит". Форвард защищает цвета леверкузенского "Байера" с зимы прошлого года. В прошлом сезоне 28-летний иранец провел 33 матча за немецкий клуб, в которых забил 4 гола и сделал 4 голевых ассиста. Контракт футболиста с "Байером" рассчитан до 2027 года.
Агент: к Азмуну всегда есть интерес из России
Футбольный агент Арманд Дурн, представляющий интересы форварда "Байера" Сердара Азмуна признался, что российские клубы не забывают его клиента.
Фото: Globall Look Press