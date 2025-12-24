Мюллер объяснил, чем игрок "Баварии" выделяется среди молодых футболистов

Экс-игрок "Баварии" Томас Мюллер поделился мнением о перспективах 17-летнего хавбека мюнхенского клуба Леннарта Карла и рассказал, какие качества делают молодого футболиста особенным.

Фото: ФК "Бавария"

По словам Мюллера, ключевым достоинством Карла является его умение завершать атаки, что особенно важно для игрока атакующей линии в команде уровня "Баварии".



- У него, безусловно, исключительная техника удара. Он очень хороший завершитель, а это уже большое преимущество. Его голы - это не везение, он действительно обладает этим качеством, - цитирует футболиста S?ddeutsche Zeitung.



При этом экс-футболист отметил, что дальнейшее развитие Карла будет зависеть от его способности регулярно создавать моменты для удара, а не только использовать уже готовые ситуации.