"Атлетико" разгромил "Тоттенхэм" в Лиге чемпионов

"Атлетико" уверенно обыграл "Тоттенхэм" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Фото: УЕФА

Встреча завершилась со счётом 5:2. Счёт в игре открыл Маркос Льоренте. Затем преимущество испанской команды увеличили Антуан Гризманн и Хулиан Альварес. Позже ещё один мяч забил Рубен Ле Норман.



Лондонский клуб сумел забить после точного удара Педро Порро. После перерыва Альварес оформил дубль, вновь доведя преимущество хозяев до четырёх мячей. В концовке встречи "Тоттенхэм" забил свой второй гол - отличился Доминик Соланке.



Голы: Льоренте, 6, Гризманн, 14, Альварес, 15, 55, Ле Норман, 22 - Порро, 26, Соланке, 76.



"Атлетико": Облак, Пубиль, Ганцко, Руджери, Ле Норман, Льоренте (Серлот, 69), Симеоне, Кардозо, Лукман (Барриос, 69), Альварес (Гонсалес, 73), Гризманн (Коке, 81).



"Тоттенхэм": Кински (Викарио, 17), Порро, Ромеро, Дансо, ван де Вен, Спенс (Симонс, 83), Грэй, Сарр, Тель (Галлахер, 46), Коло-Муани (Соланке, 46), Ришарлисон (Пальинья, 68).



Предупреждения: Спенс, 4, Ришарлисон, 60, Грэй, 62, Дансо, 80, Ромеро, 85.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Тоттенхэм