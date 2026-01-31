"Бавария" упустила победу в выездном матче с "Гамбургом"

Встреча завершилась ничьей со счетом 2:2.
Счет в матче был открыт на 34-й минуте - полузащитник хозяев Фабиу Виейра реализовал пенальти. Перед перерывом "Бавария" сравняла результат усилиями Гарри Кейна, а вскоре после этого Луис Диас вывел мюнхенцев вперед.
Во втором тайме "Гамбург" сумел отыграться. На старте второй половины встречи защитник Лука Вушкович отправил мяч в ворота гостей и установил окончательный счет.
После этого тура "Бавария" набрала 51 очко и продолжает лидировать в Бундеслиге. "Гамбург" с 19 баллами располагается на 13-й позиции.
В 20-м туре чемпионата Германии "Гамбург" принимал "Баварию".
