"Бавария" упустила победу в выездном матче с "Гамбургом"

В 20-м туре чемпионата Германии "Гамбург" принимал "Баварию".
Фото: Getty Images
Встреча завершилась ничьей со счетом 2:2.

Счет в матче был открыт на 34-й минуте - полузащитник хозяев Фабиу Виейра реализовал пенальти. Перед перерывом "Бавария" сравняла результат усилиями Гарри Кейна, а вскоре после этого Луис Диас вывел мюнхенцев вперед.

Во втором тайме "Гамбург" сумел отыграться. На старте второй половины встречи защитник Лука Вушкович отправил мяч в ворота гостей и установил окончательный счет.

После этого тура "Бавария" набрала 51 очко и продолжает лидировать в Бундеслиге. "Гамбург" с 19 баллами располагается на 13-й позиции.

