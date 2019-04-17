"Ювентус" провел предварительные переговоры с Конте

Представители "Ювентуса" провели предварительные переговоры с тренером Антонио Конте.Пока стороны лишь обсудили доступность Конте, если летом бьянконери решат расстаться с Массимилиано Аллегри, сообщает Sky Italia.Конте остался без работы прошлым летом, когда был уволен из "Челси". Слухи связывали его с "Интером", "Миланом" и "Ромой". Конте уже работал в "Ювентусе" с 2011 по 2014 год и привел клуб к трем победам в Серии А.