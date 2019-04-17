"Ювентус" провел предварительные переговоры с Конте

Италия Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ювентус
|32
|84
|2
|Наполи
|32
|67
|3
|Интер
|32
|60
|4
|Милан
|32
|55
|5
|Рома
|32
|54
|6
|Аталанта
|32
|53
|7
|Лацио
|32
|52
|8
|Торино
|32
|50
|9
|Сампдория
|32
|48
|10
|Фиорентина
|32
|40
|11
|Сассуоло
|32
|37
|12
|Кальяри
|32
|37
|13
|СПАЛ
|32
|35
|14
|Парма
|32
|35
|15
|Дженоа
|32
|34
|16
|Удинезе
|32
|32
|17
|Болонья
|32
|31
|18
|Эмполи
|32
|29
|19
|Фрозиноне
|32
|23
|20
|Кьево
|32
|11(-3)
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Представители "Ювентуса" провели предварительные переговоры с тренером Антонио Конте.
Пока стороны лишь обсудили доступность Конте, если летом бьянконери решат расстаться с Массимилиано Аллегри, сообщает Sky Italia.
Конте остался без работы прошлым летом, когда был уволен из "Челси". Слухи связывали его с "Интером", "Миланом" и "Ромой". Конте уже работал в "Ювентусе" с 2011 по 2014 год и привел клуб к трем победам в Серии А.
Sport24.ru
Пока стороны лишь обсудили доступность Конте, если летом бьянконери решат расстаться с Массимилиано Аллегри, сообщает Sky Italia.
Конте остался без работы прошлым летом, когда был уволен из "Челси". Слухи связывали его с "Интером", "Миланом" и "Ромой". Конте уже работал в "Ювентусе" с 2011 по 2014 год и привел клуб к трем победам в Серии А.
Sport24.ru
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