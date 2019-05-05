Италия Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ювентус
|34
|88
|2
|Наполи
|34
|70
|3
|Интер
|34
|62
|4
|Аталанта
|34
|59
|5
|Рома
|34
|58
|6
|Торино
|34
|56
|7
|Милан
|34
|56
|8
|Лацио
|34
|55
|9
|Сампдория
|34
|48
|10
|Сассуоло
|34
|41
|11
|Кальяри
|34
|40
|12
|Фиорентина
|35
|40
|13
|СПАЛ
|34
|39
|14
|Болонья
|34
|37
|15
|Парма
|34
|37
|16
|Дженоа
|34
|35
|17
|Удинезе
|34
|33
|18
|Эмполи
|35
|32
|19
|Фрозиноне
|34
|23
|20
|Кьево
|34
|15(-3)
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"Эмполи" на своем поле обыграл "Фиорентину"
"Эмполи" на своем поле обыграл "Фиорентину" (1:0) в матче 35-го тура чемпионата Италии.
Чемпионат Италии
35-й тур
"Эмполи" – "Фиорентина" – 1:0
Гол: Фариас, 54.
"Эмполи": Дронговски, Сильвестре, Паяч, Весели, Николау, Ди Лоренцо, Беннасер, Крунич (Салих Учан, 90), Траоре, Фариас (Акуа, 74), Капуто.
"Фиорентина": Лафон, Бираги, Пеццела (Жерсон, 87), Витор Угу, Миленкович, Бенасси, Верету, Фернандес, Миральяс (Кьеза, 60), Муриэль (Влахович, 67), Симеоне.
Предупреждения: Фернандес, 23. Паяч, 24. Беннасер, 65. Ди Лоренцо, 79.
Удаление: Верету, 90+6.
Чемпионат Италии
35-й тур
"Эмполи" – "Фиорентина" – 1:0
Гол: Фариас, 54.
"Эмполи": Дронговски, Сильвестре, Паяч, Весели, Николау, Ди Лоренцо, Беннасер, Крунич (Салих Учан, 90), Траоре, Фариас (Акуа, 74), Капуто.
"Фиорентина": Лафон, Бираги, Пеццела (Жерсон, 87), Витор Угу, Миленкович, Бенасси, Верету, Фернандес, Миральяс (Кьеза, 60), Муриэль (Влахович, 67), Симеоне.
Предупреждения: Фернандес, 23. Паяч, 24. Беннасер, 65. Ди Лоренцо, 79.
Удаление: Верету, 90+6.
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