Италия Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ювентус
|35
|89
|2
|Наполи
|35
|73
|3
|Интер
|35
|63
|4
|Аталанта
|35
|62
|5
|Милан
|35
|59
|6
|Рома
|35
|59
|7
|Торино
|35
|57
|8
|Лацио
|35
|55
|9
|Сампдория
|35
|49
|10
|Сассуоло
|35
|42
|11
|СПАЛ
|35
|42
|12
|Кальяри
|35
|40
|13
|Фиорентина
|35
|40
|14
|Парма
|35
|38
|15
|Болонья
|35
|37
|16
|Дженоа
|35
|36
|17
|Удинезе
|35
|34
|18
|Эмполи
|35
|32
|19
|Фрозиноне
|35
|24
|20
|Кьево
|35
|15(-3)
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Полузащитник "Милана" Бакайоко отказался выйти на замену и оскорбил Гаттузо
В понедельник, 6 мая, состоялся матч 35-го тура чемпионата Италии "Милан" - "Болонья".
В середине первого тайма полузащитник "Милана" Лукас Биглия получил травму. Главный тренер россонери Дженнаро Гаттузо собирался выпустить на замену Тиемуэ Бакайоко, однако, когда он ему об этом сказал, французский хавбек отказался, заявив, что ему нужно несколько минут на разминку. В результате между ними произошла словесная перепалка, в ходе которой Бакайоко использовал нецензурные слова в адрес тренера. В итоге на замену вышел Хосе Маури.
Это не первый конфликт между Гаттузо и Бакайоко: на прошлой неделе француз опоздал на тренировку на час, что привело в ярость тренера. Позже футболист принес извинения, однако руководство клуба приняло решение не выкупать игрока у "Челси".
Sport24.ru
В середине первого тайма полузащитник "Милана" Лукас Биглия получил травму. Главный тренер россонери Дженнаро Гаттузо собирался выпустить на замену Тиемуэ Бакайоко, однако, когда он ему об этом сказал, французский хавбек отказался, заявив, что ему нужно несколько минут на разминку. В результате между ними произошла словесная перепалка, в ходе которой Бакайоко использовал нецензурные слова в адрес тренера. В итоге на замену вышел Хосе Маури.
Это не первый конфликт между Гаттузо и Бакайоко: на прошлой неделе француз опоздал на тренировку на час, что привело в ярость тренера. Позже футболист принес извинения, однако руководство клуба приняло решение не выкупать игрока у "Челси".
Lo stato di forma del #Milan ? riassunto in questi 30 secondi. #Bakayoko che manda a fanculo #Gattuso dopo essersi rifiutato di entrare pic.twitter.com/EnDvfsXyCd— Andrea Cerrato (@cerry_94) May 6, 2019
Sport24.ru
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