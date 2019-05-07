Италия Серия А 2018/19 
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Ювентус
Наполи
Интер
Аталанта
Милан
Рома
Торино
Лацио
Сампдория
Сассуоло
СПАЛ
Кальяри
Фиорентина
Парма
Болонья
Дженоа
Удинезе
Эмполи
Фрозиноне
Кьево
Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ювентус 35 89
2 Наполи 35 73
3 Интер 35 63
4 Аталанта 35 62
5 Милан 35 59
6 Рома 35 59
7 Торино 35 57
8 Лацио 35 55
9 Сампдория 35 49
10 Сассуоло 35 42
11 СПАЛ 35 42
12 Кальяри 35 40
13 Фиорентина 35 40
14 Парма 35 38
15 Болонья 35 37
16 Дженоа 35 36
17 Удинезе 35 34
18 Эмполи 35 32
19 Фрозиноне 35 24
20 Кьево 35 15(-3)
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Полузащитник "Милана" Бакайоко отказался выйти на замену и оскорбил Гаттузо

В понедельник, 6 мая, состоялся матч 35-го тура чемпионата Италии "Милан" - "Болонья".

В середине первого тайма полузащитник "Милана" Лукас Биглия получил травму. Главный тренер россонери Дженнаро Гаттузо собирался выпустить на замену Тиемуэ Бакайоко, однако, когда он ему об этом сказал, французский хавбек отказался, заявив, что ему нужно несколько минут на разминку. В результате между ними произошла словесная перепалка, в ходе которой Бакайоко использовал нецензурные слова в адрес тренера. В итоге на замену вышел Хосе Маури.

Это не первый конфликт между Гаттузо и Бакайоко: на прошлой неделе француз опоздал на тренировку на час, что привело в ярость тренера. Позже футболист принес извинения, однако руководство клуба приняло решение не выкупать игрока у "Челси".



Sport24.ru
Теги: Милан Бакайоко Гаттузо Серия А
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