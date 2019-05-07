Италия Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ювентус
|35
|89
|2
|Наполи
|35
|73
|3
|Интер
|35
|63
|4
|Аталанта
|35
|62
|5
|Милан
|35
|59
|6
|Рома
|35
|59
|7
|Торино
|35
|57
|8
|Лацио
|35
|55
|9
|Сампдория
|35
|49
|10
|Сассуоло
|35
|42
|11
|СПАЛ
|35
|42
|12
|Кальяри
|35
|40
|13
|Фиорентина
|35
|40
|14
|Парма
|35
|38
|15
|Болонья
|35
|37
|16
|Дженоа
|35
|36
|17
|Удинезе
|35
|34
|18
|Эмполи
|35
|32
|19
|Фрозиноне
|35
|24
|20
|Кьево
|35
|15(-3)
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Бакайоко рассказал о скандале с Дженнаро Гаттузо
Хавбек "Милана" и сборной Франции Тиемуэ Бакайоко рассказал о том, что произошло во время матча 35-го тура Серии А в чемпионате Италии.
СМИ сообщали, что во время игры дьяволов с "Болоньей" 24-летний спортсмен вступил в устную перепалку в нецензурной форме с главным тренером команды Дженнаро Гаттузо.
По словам спортсмена, события происходили совершенно по-другому.
В первом тайме после травмы хавбека россонери Лукаса Бигли тренер планировал выпустить француза на поле, так как перед этим он отправил Бакайоко на разогрев. В итоге на замену вышел другой игрок "Милана" — Хосе Маури.
Однако Бакайоко и Гаттузи действительно вступили в словесную перепалку.
"Газета.ру"
СМИ сообщали, что во время игры дьяволов с "Болоньей" 24-летний спортсмен вступил в устную перепалку в нецензурной форме с главным тренером команды Дженнаро Гаттузо.
По словам спортсмена, события происходили совершенно по-другому.
В первом тайме после травмы хавбека россонери Лукаса Бигли тренер планировал выпустить француза на поле, так как перед этим он отправил Бакайоко на разогрев. В итоге на замену вышел другой игрок "Милана" — Хосе Маури.
Однако Бакайоко и Гаттузи действительно вступили в словесную перепалку.
"Газета.ру"
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