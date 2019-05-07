Бакайоко рассказал о скандале с Дженнаро Гаттузо

Хавбек "Милана" и сборной Франции Тиемуэ Бакайоко рассказал о том, что произошло во время матча 35-го тура Серии А в чемпионате Италии.СМИ сообщали, что во время игры дьяволов с "Болоньей" 24-летний спортсмен вступил в устную перепалку в нецензурной форме с главным тренером команды Дженнаро Гаттузо.По словам спортсмена, события происходили совершенно по-другому.В первом тайме после травмы хавбека россонери Лукаса Бигли тренер планировал выпустить француза на поле, так как перед этим он отправил Бакайоко на разогрев. В итоге на замену вышел другой игрок "Милана" — Хосе Маури.Однако Бакайоко и Гаттузи действительно вступили в словесную перепалку.