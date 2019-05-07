Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Ювентус
Наполи
Интер
Аталанта
Милан
Рома
Торино
Лацио
Сампдория
Сассуоло
СПАЛ
Кальяри
Фиорентина
Парма
Болонья
Дженоа
Удинезе
Эмполи
Фрозиноне
Кьево
Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ювентус 35 89
2 Наполи 35 73
3 Интер 35 63
4 Аталанта 35 62
5 Милан 35 59
6 Рома 35 59
7 Торино 35 57
8 Лацио 35 55
9 Сампдория 35 49
10 Сассуоло 35 42
11 СПАЛ 35 42
12 Кальяри 35 40
13 Фиорентина 35 40
14 Парма 35 38
15 Болонья 35 37
16 Дженоа 35 36
17 Удинезе 35 34
18 Эмполи 35 32
19 Фрозиноне 35 24
20 Кьево 35 15(-3)
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Бакайоко рассказал о скандале с Дженнаро Гаттузо

Хавбек "Милана" и сборной Франции Тиемуэ Бакайоко рассказал о том, что произошло во время матча 35-го тура Серии А в чемпионате Италии.

СМИ сообщали, что во время игры дьяволов с "Болоньей" 24-летний спортсмен вступил в устную перепалку в нецензурной форме с главным тренером команды Дженнаро Гаттузо.

По словам спортсмена, события происходили совершенно по-другому.

В первом тайме после травмы хавбека россонери Лукаса Бигли тренер планировал выпустить француза на поле, так как перед этим он отправил Бакайоко на разогрев. В итоге на замену вышел другой игрок "Милана" — Хосе Маури.

Однако Бакайоко и Гаттузи действительно вступили в словесную перепалку.

"Газета.ру"
Теги: Бакайоко Гаттузо Милан Серия А
Сегодня, 20:22
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