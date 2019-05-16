Милан Шкриньяр продлил контракт с "Интером"

Защитник "Интера" Милан Шкриньяр официально продлил контракт с миланским клубом, сообщает пресс-служба клуба.Новое соглашение словацкого футболиста с нерадзурри рассчитано до 30 июня 2023 года.Шкриньяр перешел в "Интер" из "Сампдории" летом 2017 года.