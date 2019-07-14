"Аякс" — о переходе Де Лигта в "Ювентус": "Конец близок"

Директор "Аякса" Марк Овермарс подтвердил скорый переход капитана команды Маттейса Де Лигта в "Ювентус".

"Конец близок. Сейчас речь идет о банковских гарантиях, так как "Аякс" всегда очень строг в этих вопросах. Я надеюсь, что все это быстро произойдет. Но я уверен, что все будет хорошо", — сказал Овермарс в интервью Voetbal International.

Ранее сообщалось, что накануне клубы согласовали финансовые условия перехода: "Аякс" получит 65 млн евро сразу плюс бонусы. Сам футболист должен подписать пятилетний контракт с зарплатой 8 млн евро за сезон плюс бонусы.

sport24
Опубликовал: , Rusfootball.info
Теги: Серия А Аякс Ювентус де Лигт
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