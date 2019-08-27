Экс-нападающий ЦСКА Сейду Думбия может перейти в "Интер"

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Футболист, последним клубом которого была испанская "Жирона", попал в сферу интересов "Интера".Главный тренер Антонио Конте ищет подмену Ромелу Лукаку и рассматривает вариант с приглашением Думбия или же Вильфрида Бони. Бони в прошлом сезоне защищал цвета "Суонси", а часть сезона провел в "Аль-Араби".Сейду Думбия уже играл в Италии. С 2015 по 2017 год ивуариец защищал цвета "Ромы".