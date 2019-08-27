Футболист, последним клубом которого была испанская "Жирона", попал в сферу интересов "Интера".
Главный тренер Антонио Конте ищет подмену Ромелу Лукаку и рассматривает вариант с приглашением Думбия или же Вильфрида Бони. Бони в прошлом сезоне защищал цвета "Суонси", а часть сезона провел в "Аль-Араби".
Сейду Думбия уже играл в Италии. С 2015 по 2017 год ивуариец защищал цвета "Ромы".
Sport24
Экс-нападающий ЦСКА Сейду Думбия может перейти в "Интер"
Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия, который с начала августа находится без команды, может продолжить карьеру в Италии.
фото: Sportbox
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