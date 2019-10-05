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Дженнаро Гаттузо: я был близок к подписанию контракта с "Анжи". Предлагали немаленькую сумму

Бывший полузащитник "Милана" Дженнаро Гаттузо в программе "Инсайдеры" рассказал, как мог стать игроком "Анжи".
Фото: Евро-спорт
"Я приехал в Москву и встретился с Керимовым. Полагаю, я был первым игроком, с которым тогда связался Сулейман. Не Роберто Карлос и Это’О, а именно я.

У меня был контракт с "Миланом". Клуб не захотел меня продавать. Но это правда, что я был близок к подписанию контракта с "Анжи".

Это был невероятный день, когда я встретился с Керимовым. Он рассказал мне о своих планах. И через 4-5 месяцев произошло все то, о чем он говорил. Были приглашены Хиддинк, Роберто Карлос, Это’О и другие чемпионы. А меня не отпустил "Милан".

Что касается потенциальной зарплаты в "Анжи", то речь шла о той сумме, которая полагалась мне в "Милане" до налогооблажения. Это немаленькая сумма", - сказал Гаттузо.


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Теги: Гаттузо Милан Серия А Анжи
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