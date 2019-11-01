Бывший тренер "Баварии" Магат может возглавить "Удинезе"

Бывший главный тренер мюнхенской "Баварии", "Вольфсбурга" и "Гамбурга" Феликс Магат входит в число претендентов на должность наставника "Удинезе", сообщает Calciomercato. Магат на этом посту может сменить Игора Тудора, под руководством которого клуб неудачно стартовал в нынешнем сезоне.Ранее сообщалось, что одним из кандидатов на пост нового главного тренера "Удинезе" является Массимо Каррера, ранее возглавлявший московский "Спартак". Другие претенденты — Франческо Гвидолин, Стефано Колантуоно и Паскуале Марино.Боссы "Удинезе" рассматривают также кандидатуру экс-наставника "Милана" Дженнаро Гаттузо, но сделка считается маловероятной с экономической точки зрения из-за большого количества членов его тренерского штаба."Удинезе", набрав 10 очков в 10 матчах, занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.