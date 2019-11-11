Напомним, что наставник "бьянконери" Маурицио Сарри на 55-й минуте заменил португальца, который проигнорировал тренера и сразу отправился в раздевалку, а затем уехал со стадиона не дожидаясь завершения встречи.
Ранее Сарри заявлял, что причиной раннего отъезда стала травма Криштиану. Также сообщалось, что игрок обругал тренера.
Роналду назвал Сарри "сукиным сыном" после замены в матче с "Миланом"
Источник: "Юве" не будет наказывать Роналду
La Stampa сообщает, что итальянский клуб не планирует наказывать португальца за то, что он не пожал руку тренеру и уехал со стадиона до конца игры с "Миланом" (1:0)
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