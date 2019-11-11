Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду оскорбил главного тренера команды Маурицио Сарри после того, как специалист заменил португальца на 54-й минуте матча 12-го тура Серии А против «Милана» (1:0).
Как сообщает Sport24 со ссылкой на Il Bianconero, Роналду, покидая поле, на португальском назвал Сарри сукиным сыном, после чего направился прямиком в раздевалку, не пожав тренеру руку. Позже итальянские СМИ сообщили, что Роналду покинул стадион до окончания матча.
Сарри на вопрос о поведении Роналду ответил, что не имеет личных претензий к португальцу, однако допустил, что тому придется обсудить данную ситуацию с одноклубниками и, вероятно, попросить у тех прощения.
Роналду назвал Сарри "сукиным сыном" после замены в матче с "Миланом"
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