Конте: игрокам "Интера" не хватило решительности перед воротами "Ромы"

Главный тренер "Интера" Антонио Конте подвел итоги матча 15-го тура Серии А с "Ромой" (0:0)."Рома" не била по нашим воротам, поэтому их владение мячом ничего не значит. "Интер" практически не рисковал в этой встрече.В данной игре мы обязаны были забивать, потому что у нас были моменты, и мы вынуждали их совершать ошибки из-за нашего давления и прессинга полузащиты. Отрицательным в нашей игре является то, что из-за высокого прессинга, позади оставалось слишком много свободного пространства. Если бы игроки "Интера" были более решительными перед воротами "Ромы", то мы бы заработали три очка.Мы знали, что "Рома" прекрасно владеет мячом, поэтому мы старались не допускать ошибки в простых ситуациях и грамотно контролировать мяч. Сегодня "Интер" имел все шансы на победу", — цитирует Конте Sky Sport Italia.