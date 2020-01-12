В матче 19-го тура чемпионата Италии "Торино" обыграл "Болонью" со счетом 1:0.
Чемпионат Италии
19 тур
Гол: Беренгер, 11
Торино: Сиригу, Джиджи, Н'Кулу, Иццо, Эйна, Де Сильвестри, Лукич, Мейте, Верди (Лаксальт, 61), Беренгер (Эдера, 81), Белотти
Болонья: Скорупски, Томиясу, Бани (Сков Ольсен, 72), Ларанжера, Мбайе, Схаутен, Поли (Домингез, 81), Сориано, Паласио, Сансоне, Орсолини (Сантандер, 77)
Предупреждения: Де Сильвестри, 4, Бани, 15, Лукич, 20, Сиригу, 60, Н'Кулу, 83, Сантандер, 83, Лаксальт, 88
"Торино" с минимальным счетом обыграл "Болонью"
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