Эриксен прибыл в Милан, чтобы завершить переход в "Интер"

Как сообщил итальянский журналист Фабрицио Романо, опубликовавший фото Эриксена из миланского аэропорта, датчанин уже сегодня станет игроком "нерадзурри".
Christian Eriksen has just landed in Milano. He’ll sign as new Inter player. ??? #Eriksen #THFC #Inter pic.twitter.com/Mk8B2JTcPU— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 27, 2020
Ранее в СМИ сообщалось, что Эриксен подпишет контракт до 2024 года с зарплатой в 10 миллионов евро станет вторым в списке зарплат Серии А, уступив только Криштиану Роналду.
Кристиан Эриксен перешел в "Тоттенхэм" в 2013 году из амстердамского "Аякса". В составе "шпор" датчанин провел 305 матчей, в которых отличился 69 раз и отдал 89 голевых передач.