Эриксен: шанс выиграть трофеи с "Интером" выше, чем с "Тоттенхэмом"

Новичок "Интера" Кристиан Эриксен рассказал почему перешел в миланский клуб.

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"Здесь велика вероятность того, чтобы выиграть трофей. Вернее, шансы больше, чем там, где я был раньше.



Я здесь, чтобы побеждать и начать новый этап. В прошлый раз я брал титул еще выступая за "Аякс", так что это было очень много лет назад. Я до сих пор помню это ощущение, поэтому хочу испытать его в "Интере", — приводит слова Эриксена SkySports.



Эриксен перешел в "Интер" в минувшее трансферное окно из "Тоттенхэма" за 20 миллионов евро. Контракт датчанина с "нерадзурри" заключен до 2024 года с зарплатой около 10 миллионов евро в год.



27-летний полузащитник уже провел два матча за свой новый клуб: в Кубке Италии и Серии А.



В первой части сезона, выступая за "Тоттенхэм", Эриксен провел 28 матчей во всех турнирах, забив 3 мяча и отдав 3 результативные передачи.