Почеттино: Мартинес - один из лучших нападающих в мире

Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино назвал нападающего "Интера" Лаутаро Мартинеса одним из лучших нападающих в мире.



"Это один из лучших форвардов в мире. У него большой потенциал. Если составить список звездных нападающих, Мартинес однозначно там будет", - приводит слова Почеттино La Plata.



В нынешнем сезоне Мартинес провел 31 матч, забил 16 голов и отдал четыре результативные передачи.