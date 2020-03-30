Игрок сборной Украины: кто думает, что коронавирус - это шутка, тот идиот. Медсестры покончили с собой

Полузащитник "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал распространение коронавирусной инфекции.
Фото: Twitter
"Две медсестры в Италии покончили с собой. Сложно видеть столько смертей. Все, что пишут про Италию в интернете – правда. Так что сидите дома!

Кто думает, что коронавирус – это шутка, тот идиот. Смотрите передачи про море, а то везде один негатив", — цитирует Малиновского "Телеграф".

Напомним, что в настоящее время из-за распространения коронавируса приостановлены все ведущие европейские чемпионаты, в том числе итальянская Серия А.

Италия является центром распространения коронавируса в Европе.

По актуальным данным на Апеннинском полуострове выявлено более 100 000 человек зараженных коронавирусом. Погибло более 11 500 человек, что является наивысшим показателем в мире.

Общее число инфицированных вирусом COVID-19 в мире превысило 780 000 человек. Скончалось 37 829 человек.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Малиновский Аталанта Коронавирус Серия А Сборная Украины
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Глушаков, Джикия, Ребров и другие помогли фанатам "Спартака" купить продукты для ветеранов и больных
Геркус: "Спартак" будет терять где-то 200 млн рублей, "Зенит" - еще больше 1
Новичок "Крыльев" Зеффан: в России красивый, но сложный футбол
"Ньюкасл" - первый клуб АПЛ, снизивший зарплату персоналу из-за коронавируса
Кучаев: хватит называть ЦСКА "пионеротрядом"
Источник: "Локомотив" интересуется двумя левыми защитниками из чемпионата Греции
Жена Семака: забываю спросить фанатов "Зенита" о наших поездках в Африку 3
Ильин из "Ахмата" посоветовал болельщикам посмотреть фильм "Достать ножи" во время карантина 2
Букмекеры потеряют до 70% выручки из-за коронавируса
Арустамян: оптимистичный сценарий - возобновление РПЛ 30-го мая 1
Игрок сборной Украины: кто думает, что коронавирус - это шутка, тот идиот. Медсестры покончили с собой 2
"Ювентус" может расстаться с Роналду из-за коронавируса
"Они отличные футболисты, рад, что у них все налаживается". Шемберас - о Кокорине и Мамаеве
Сергей Собянин закрыл пункты приема ставок на время карантина из-за коронавируса 3
"Моя любовь!" Жена Дмитрия Тарасова показала, как муж подарил ей автомобиль Porsche (видео) 5
Экс-футболист "Таврии": в Крым пришла Россия, но как я могу начать болеть за ее сборную? 8
Экс-игрок "Таврии" - о ситуации в Крыму: после 2014 года — футбол умер
Шемберас: ЦСКА 2008 - самый сильный. Чего стоит только разгром "Спартака" со счетом 5:1
Экс-президент "Локомотива" выступил против приглашения зарубежного тренера 1
Глушаков: ни футболисты, ни болельщики не думают о вылете "Ахмата" в ФНЛ 2
Жена Мамаева: мода - это управляемая эпидемия (фото) 2
Олег Иванов: если скажут играть, то доиграем сезон
Депутат Госдумы: сокращение зарплат в РПЛ на 50% - хорошая идея 4
Капитан "Ахмата" Иванов рассказал, как в клубе зафиксировали курс валюты для зарплат
Вадим Евсеев призвал расширить наш чемпионат до 18-ти команд 6
Гвардиола трогательно призвал болельщиков оставаться дома
Руководство Примеры сообщило клубам, когда может быть возобновлён чемпионат
Тарасов: карантин - пауза для сохранения здоровья, но не отпуск, чтобы лечь на диван
Крижанац - болельщикам: прошу вас, мои дорогие, оставайтесь дома! "Зенит" - чемпион! 1
Гуренко: думаю, Лукашенко шутил, посоветовав пить водку для профилактики коронавируса
Все новости