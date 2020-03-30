"Две медсестры в Италии покончили с собой. Сложно видеть столько смертей. Все, что пишут про Италию в интернете – правда. Так что сидите дома!
Кто думает, что коронавирус – это шутка, тот идиот. Смотрите передачи про море, а то везде один негатив", — цитирует Малиновского "Телеграф".
Напомним, что в настоящее время из-за распространения коронавируса приостановлены все ведущие европейские чемпионаты, в том числе итальянская Серия А.
Италия является центром распространения коронавируса в Европе.
По актуальным данным на Апеннинском полуострове выявлено более 100 000 человек зараженных коронавирусом. Погибло более 11 500 человек, что является наивысшим показателем в мире.
Общее число инфицированных вирусом COVID-19 в мире превысило 780 000 человек. Скончалось 37 829 человек.
Игрок сборной Украины: кто думает, что коронавирус - это шутка, тот идиот. Медсестры покончили с собой
Полузащитник "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал распространение коронавирусной инфекции.
Фото: Twitter
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!