Матчи Скрыть

Точилин - о главном конкуренте "Зенита": не могу сказать, что это "Спартак"

Бывший тренер "Сочи" Александр Точилин высказался о главном конкуренте "Зенита" на данный момент.
Фото: ФК "Зенит"
Александр Точилин считает, что главным соперником "Зенита" в РПЛ на данный момент является московское "Динамо".

"Не могу сказать, что "Спартак" - основной конкурент "Зенита". На сегодняшний день это всё-таки "Динамо".
"Спартак" также входит в группу команд вместе с ЦСКА, "Краснодаром", "Динамо" и "Зенитом", которые будут разыгрывать комплект медалей", - сказал Точилин Metaratings.

На данный момент московский "Спартак" занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 29 очков. На второй строчке располагается столичное "Динамо" с 31 баллом в своем активе. В чемпионате лидирует петербургский "Зенит", у сине-бело-голубых 31 очко.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится