Точилин - о главном конкуренте "Зенита": не могу сказать, что это "Спартак"

"Не могу сказать, что "Спартак" - основной конкурент "Зенита". На сегодняшний день это всё-таки "Динамо"."Спартак" также входит в группу команд вместе с ЦСКА, "Краснодаром", "Динамо" и "Зенитом", которые будут разыгрывать комплект медалей", - сказал Точилин Metaratings.
На данный момент московский "Спартак" занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 29 очков. На второй строчке располагается столичное "Динамо" с 31 баллом в своем активе. В чемпионате лидирует петербургский "Зенит", у сине-бело-голубых 31 очко.