— В первые три дня я ел картон и пытался откусить куски от стены, потому что я ничего не умею готовить. К счастью, затем мне удалось заказать еду, — рассказал футболист в инстаграме.
29-летний Балотелли в нынешнем сезоне выступает за "Брешию". В 19 матчах Серии А футболист забил пять голов.
Напомним, все европейские чемпионаты, кроме белорусского, были приостановлены из-за пандемии коронавируса.
Балотелли объяснил, почему в первые дни самоизоляции ел картон и пытался откусить куски от стены
Нападающий "Брешии" Марио Балотелли рассказал о своём рационе в первые дни самоизоляции.
Фото: Getty Images
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