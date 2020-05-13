Балотелли объяснил, почему в первые дни самоизоляции ел картон и пытался откусить куски от стены

Нападающий "Брешии" Марио Балотелли рассказал о своём рационе в первые дни самоизоляции.

Фото: Getty Images

— В первые три дня я ел картон и пытался откусить куски от стены, потому что я ничего не умею готовить. К счастью, затем мне удалось заказать еду, — рассказал футболист в инстаграме.



29-летний Балотелли в нынешнем сезоне выступает за "Брешию". В 19 матчах Серии А футболист забил пять голов.



Напомним, все европейские чемпионаты, кроме белорусского, были приостановлены из-за пандемии коронавируса.