Напомним, что ранее СМИ сообщили о возможном уходе Миранчука из "Аталанты". Отмечалось, что российский полузащитник может покинуть команду зимой из-за недостатка в игровой практике.
Первый тренер Миранчука заявил, что, по его мнению, Алексею действительно нужно сменить команду.
"Я просто уже сомневаюсь, что какие-то изменения в "Аталанте" будут. Что можно показать за 20 минут или сидя на скамейке? Гасперини ведь ничего не скажешь, тренер всегда прав, да и результат показывает - к нему нет вопросов. В общем, я склонен к тому, что Леше нужно переходить и начинать с нуля в команде чуть ниже уровнем", - сказал Воронков.
Источник: Sport24
Первый тренер Миранчука: Леше нужно уходить из "Аталанты" и начинать с нуля в команде чуть ниже уровнем
Александр Воронков, первый тренер полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука, высказался о будущем футболиста.
Фото: "Аталанта"