"Мы не интересуемся Азмуном", - сказал Праде.
Напомним, что матч "Ювентус" - "Зенит" в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов завершился со счетом 4:2 в пользу итальянской команды.
Сердар Азмун забил второй гол петербуржцев на 92-й минуте с передачи Артема Дзюбы.
Нападающий сборной Ирана в этом сезоне сыграл за "Зенит" 16 матчей и забил 9 мячей.
Ближайший матч "Зенита" состоится в рамках 14-го тура РПЛ. Команда Сергея Семака сыграет против "Урала" 7 ноября.
Источник: Спорт-Экспресс
СМИ: представители "Ромы" и "Фиорентины" следили за Азмуном в матче с "Ювентусом"
В "Фиорентине" отреагировали на информацию о просмотре Азмуна в матче с "Ювентусом"
Спортивный директор "Фиорентины" Даниэле Праде прокомментировал информацию о том, что "фиалки" просматривали форварда "Зенита" Сердара Азмуна в матче с "Ювентусом".
Фото: "Зенит"