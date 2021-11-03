Согласно информации источника, накануне представители "Ромы" и "Фиорентины" посетили матч четвертого тура групповой стадии Лиги чемпионов "Ювентус" - "Зенит", завершившийся победой туринцев со счетом 4:2. В этой игре они следили за действиями нападающего "сине-бело-голубых" Сердара Азмуна.
Напомним, что в матче с "Ювентусом" Азмун забил гол. Он отличился на второй компенсированной ко второму тайму минуте.
Отметим, что контракт Азмуна с "Зенитом" истекает летом 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего иранца в 25 миллионов евро.
Источник: Матч ТВ
СМИ: представители "Ромы" и "Фиорентины" следили за Азмуном в матче с "Ювентусом"
Представители "Ромы" и "Фиорентины" посетили матч Лиги чемпионов "Ювентус" - "Зенит", чтобы понаблюдать за игрой форварда петербургской команды Сердара Азмуна.
Фото: "Зенит"