Спортивный директор "Аталанты" - о возможном уходе Миранчука: это фейковые новости

Спортивный директор "Аталанты" Джованни Сартори высказался касательно возможного ухода российского полузащитника Алексея Миранчука из клуба.
Фото: AFP
"Это фейковые новости. Об Алексее мы ни с кем не говорили и не намерены его отпускать", - сказал Сартори.

Напомним, что ранее сообщалось об интересе к Алексею Миранчуку со стороны трех клубов Серии А. Претендентами на россиянина называли "Торино", "Сассуоло" и "Сампдорию".

Алексей Миранчук перешел в "Аталанту" из "Локомотива" в 2020 году. В этом сезоне 26-летний полузащитник провел 6 матчей в чемпионате Италии и отдал одну голевую передачу.

Ближайший матч "Аталанты" состоится 20 ноября. Команда из Бергамо сыграет против "Специи" в рамках 13-го тура Серии А.

Источник: Чемпионат

Источник: "Торино" является фаворитом в борьбе за Миранчука


Теги: Миранчук Ал Аталанта Серия А
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