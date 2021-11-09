"Это фейковые новости. Об Алексее мы ни с кем не говорили и не намерены его отпускать", - сказал Сартори.
Напомним, что ранее сообщалось об интересе к Алексею Миранчуку со стороны трех клубов Серии А. Претендентами на россиянина называли "Торино", "Сассуоло" и "Сампдорию".
Алексей Миранчук перешел в "Аталанту" из "Локомотива" в 2020 году. В этом сезоне 26-летний полузащитник провел 6 матчей в чемпионате Италии и отдал одну голевую передачу.
Ближайший матч "Аталанты" состоится 20 ноября. Команда из Бергамо сыграет против "Специи" в рамках 13-го тура Серии А.
Источник: Чемпионат
Источник: "Торино" является фаворитом в борьбе за Миранчука
Спортивный директор "Аталанты" - о возможном уходе Миранчука: это фейковые новости
Спортивный директор "Аталанты" Джованни Сартори высказался касательно возможного ухода российского полузащитника Алексея Миранчука из клуба.
Фото: AFP