Аленичев заявил, что Миранчук поступил правильно, решив попробовать свои силы в "Аталанте". По его словам, Алексею не стоит возвращаться в чемпионат России.
"Я не знаю, какие условия в "Аталанте" у Леши Миранчука, но он абсолютно правильно поступил, что рискнул попробовать себя там. Да, сейчас не играет, но обязательно найдет выход из положения. Леха будет играть в Европе. Главное, чтобы сюда не возвращался", - сказал Аленичев.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Миранчук принял участие в шести матчах и сделал одну результативную передачу.
Источник: Чемпионат
Аленичев: Миранчук будет играть в Европе. Главное, чтобы сюда не возвращался
Бывший наставник "Спартака" Дмитрий Аленичев высказался о ситуации российского полузащитника Алексея Миранчука в "Аталанте".
Фото: "Аталанта"