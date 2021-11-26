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Аленичев: Миранчук будет играть в Европе. Главное, чтобы сюда не возвращался

Бывший наставник "Спартака" Дмитрий Аленичев высказался о ситуации российского полузащитника Алексея Миранчука в "Аталанте".
Фото: "Аталанта"
Аленичев заявил, что Миранчук поступил правильно, решив попробовать свои силы в "Аталанте". По его словам, Алексею не стоит возвращаться в чемпионат России.

"Я не знаю, какие условия в "Аталанте" у Леши Миранчука, но он абсолютно правильно поступил, что рискнул попробовать себя там. Да, сейчас не играет, но обязательно найдет выход из положения. Леха будет играть в Европе. Главное, чтобы сюда не возвращался", - сказал Аленичев.

Отметим, что в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Миранчук принял участие в шести матчах и сделал одну результативную передачу.

Источник: Чемпионат


Теги: Миранчук Ал Аталанта Серия А Аленичев
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