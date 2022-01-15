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В "Дженоа" отреагировали на информацию об аренде Алексея Миранчука

Спортивный директор "Дженоа" Карло Тальдо прокомментировал информацию о возможном трансфере полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука в генуэзский клуб.
Фото: Getty images
Ранее инсайдер Николо Скира сообщил, что переход Миранчука в "Дженоа" полностью согласован. Это будет аренда до конца сезона с опцией выкупа.

Сегодня "Дженоа" отправил в отставку главного тренера Андрея Шевченко. Украинский специалист одержал всего 1 победу в 11 матчах. В Серии А "Дженоа" занимают 19-е место, набрав в 21 матче 12 очков.

"Сейчас у нас другие приоритеты, мы смотрим на другие развития событий. У клуба много важных дел в отношении успеха с нынешним составом. Мы сейчас думаем не об игроках, а о тренере, потому что нам нужно искать замену Шевченко. Игроками займемся позже", - сказал Тальдо.

В текущем сезоне Алексей Миранчук провел 14 матчей за "Аталанту" во всех турнирах, на его счету 1 гол и 2 результативные передачи.

Источник: "СЭ"

Источник: "Дженоа" завершил сделку по аренде Миранчука у "Аталанты"


Теги: Дженоа Аталанта Миранчук Ал Серия А Зарубежные трансферы
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