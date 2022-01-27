Губерниев: Миранчук - настоящий спортсмен, в отличие от многих русских футболистов

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о том, что Алексей Миранчук не покинет "Аталанту" в это трансферное окно.

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Напомним, сегодня генеральный директор "Аталанты" Лука Перкасси подтвердил, что Миранчук не покинет клуб зимой. Ранее сообщалось, что россиянин близок к переходу в "Дженоа", но за время проведения переговоров "Аталанта" успела лишиться нескольких ключевых игроков, поэтому главный тренер бергамасков Джан Пьеро Гасперини выступил против расставания с Миранчуком.



В этом сезоне на счету россиянина 13 матчей за "Аталанту" в Серии А, в которых он забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи. Также он отдал один голевой пас в Лиге чемпионов. Его контракт с бергамасками действует до лета 2024-го года. Рыночная стоимость Миранчука оценивается порталом Transfermarkt в 11 млн евро.

"Миранчук — настоящий спортсмен, в отличие от многих русских футболистов, которые пребывают в комфортном состоянии за огромные деньги. Многим нашим молодым футболистам нужно брать пример именно с Миранчука", - цитирует Губерниева "СЭ" Напомним, сегодня генеральный директор "Аталанты" Лука Перкасси подтвердил, что Миранчук не покинет клуб зимой. Ранее сообщалось, что россиянин близок к переходу в "Дженоа", но за время проведения переговоров "Аталанта" успела лишиться нескольких ключевых игроков, поэтому главный тренер бергамасков Джан Пьеро Гасперини выступил против расставания с Миранчуком.В этом сезоне на счету россиянина 13 матчей за "Аталанту" в Серии А, в которых он забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи. Также он отдал один голевой пас в Лиге чемпионов. Его контракт с бергамасками действует до лета 2024-го года. Рыночная стоимость Миранчука оценивается порталом Transfermarkt в 11 млн евро.