Как сообщает Sport24, "Лацио" и "Аталанта" договорились об аренде Миранчука до конца сезона. Римский клуб заплатит за аренду 1 млн евро. Отмечается, что в арендном соглашении предусмотрена опция выкупа футболиста за 10 млн евро.
Бергамаски закрыли сделку по переходу полузащитника "Пармы" Валентина Михайлэ, поэтому тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини согласился отпустить Миранчука в другой клуб.
Полузащитник Алексей Миранчук перешел в "Аталанту" в 2020 году. В текущем сезоне 26-летний футболист провел 16 матчей во всех турнирах, на его счету 1 гол и 2 результативные передачи. Контракт Миранчука с бергамасками рассчитан до 30 июня 2024 года. В составе сборной России Миранчук дебютировал в 2015 году. В футболке национальной команды он провел 41 матч и забил 6 голов.
СМИ: "Лацио" договорился об аренде Миранчука до конца сезона с правом выкупа
Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук в зимнее трансферное окно перейдет в "Лацио".
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