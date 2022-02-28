"Все прекрасно у Алексея. Он в заявке на сегодняшний матч против "Сампдории", - цитирует Шпинева "СЭ".
Напомним, Алексей получил травму в конце января в матче Серии А против "Лацио" (0:0).
Полузащитник Алексей Миранчук перешел в "Аталанту" в 2020 году. В текущем сезоне 26-летний футболист провел 16 матчей во всех турнирах, на его счету 1 гол и 2 результативные передачи. Контракт Миранчука с бергамасками рассчитан до 30 июня 2024 года.
Ранее сообщалось, что возвращение россиянина в строй ожидается в первой половине марта. СМИ писали, что Миранчук может попасть в заявку бергамасков на матч с "Ромой" (5 марта).
Агент Миранчука: Алексей в заявке на сегодняшний матч против "Сампдории"
Вадим Шпинев, агент российского полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука, рассказал о самочувствии игрока.
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