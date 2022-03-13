Агент Миранчука рассказал, почему полузащитник не сыграет с "Дженоа"

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука объяснил, почему клуб не включил россиянина в заявку на матч 29-го тура Серии А против "Дженоа".

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В последних трех встречах "Аталанты" Миранчук выходил на поле.



Всего в нынешнем сезоне россиянин провел 19 матчей за итальянский клуб во всех турнирах, в которых отличился двумя голами и четырьями результативными передачами. В зимнее трансферное окно он мог покинуть клуб, но главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини не отпустил его из-за большого количества потерь в составе.



Встреча между "Аталантой" и "Дженоа" состоится сегодня, 13 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. "Непопадание Алексея в заявку на матч против "Дженоа" никак не связано с серьезной травмой. Причина отсутствия в заявке - функциональное состояние, здоровье Леши. Ничего страшного не произошло, небольшие неполадки", - цитирует агент "СЭ" В последних трех встречах "Аталанты" Миранчук выходил на поле.Всего в нынешнем сезоне россиянин провел 19 матчей за итальянский клуб во всех турнирах, в которых отличился двумя голами и четырьями результативными передачами. В зимнее трансферное окно он мог покинуть клуб, но главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини не отпустил его из-за большого количества потерь в составе.Встреча между "Аталантой" и "Дженоа" состоится сегодня, 13 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.