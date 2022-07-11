- Обычно я не даю интервью, но с радостью скажу вам, что в данный момент мы не интересуемся Алексеем Миранчуком. Это ложь. Миранчук - хороший, даже особенный игрок. Но мы не хотим его приобретать, - передает слова Массары "Чемпионат".
Ранее в итальянских СМИ появилась информация, что руководство "Милана" рассматривает вариант с обменом полузащитника Томмазо Побега на 26-летнего атакующего хавбека "Аталанты" Алексея Миранчука. Российский футболист выступает за бергамасков с сентября 2020 года, сумма трансферной компенсации за его переход из московского "Локомотива" составила 14 миллионов евро. В прошедшем сезоне на счету Алексея 25 матчей за "Аталанту" во всех турнирах, 2 забитых гола и 5 результативных передач.
Спортивный директор "Милана": с радостью скажу вам, что мы не интересуемся Миранчуком
Спортивный директор "Милана" Фредерик Массара прокомментировал информацию о трансферном интересе "россонери" к российскому хавбеку "Аталанты" Алексею Миранчуку.
Фото: ФК "Аталанта"