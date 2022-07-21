"Футболистов много в России, а личностей нет. Миранчука в Италии на 5-10 минут выпускают - это называется играет? Вот все у нас так - "как-то". Поэтому нужно уделять внимание детям, молодежи", - приводит слова Тетрадзе Чемпионат.
Полузащитник Алексей Миранчук перешел в "Аталанту" в 2020 году из "Локомотива". В минувшем сезоне 26-летний россиянин провел 25 матчей во всех турнирах (943 минуты), в которых забил 2 гола и отдал 5 результативных передач. Контракт Миранчука с бергамасками рассчитан до лета 2024 года, его рыночная стоимость оценивается в 10 млн евро.
"Аталанта" в сезоне-2021/22 заняла 8-е место в таблице Серии А и не попала в еврокубки.
Тетрадзе: Миранчука в Италии на 5-10 минут выпускают - это называется играет?
Бывший главный тренер "Анжи" Омари Тетрадзе высказался об игре полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука.
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