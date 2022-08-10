"Миранчук прошел медосмотр. Сегодня подпишет контракт. Это будет аренда с правом выкупа", - цитирует Ваньяти "СЭ".
Алексей Миранчук выступает за "Аталанту" с сентября 2020 года. Он провел за бергамасков 56 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Миранчука в 10 млн евро. Его соглашение с "Аталантой" истекает летом 2024 года.
Итальянская серия А стартует уже на этой неделе: в субботу, 13 августа. В этот же день "Торино" сыграет матч первого тура, в котором в гостях встретится с "Монцей".
В "Торино" заявили, что Миранчук прошел медосмотр и сегодня подпишет контракт с клубом
Спортивный директор "Торино" Давиде Ваньяти подтвердил, что Алексей Миранчук станет новичком туринского клуба.
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