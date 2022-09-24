Ранее в итальянском клубе сообщили, что Миранчук восстановился после травмы и вернулся в общую группу команды.
"Миранчук работает в общей группе. Как он себя чувствует? Он в норме, не волнуйтесь", - приводит слова Ваньяти Sport24.
Напомним, Миранчук перед началом этого сезона перебрался в "Торино" на правах аренды из "Аталанты". У туринского клуба есть право выкупа на футболиста за сумму порядка 12 млн евро. Россиянин дебютировал за новую команду уже в первом туре против "Монцы" (2:1), сразу же отличившись забитым голом. Сразу после перерыва он был заменен из-за повреждения, которое выбило его из строя на долгий срок.
Ближайший матч "Торино" проведет 1 октября. В гостях туринцы встретятся с "Наполи". В таблице Серии А "Торино" занимает 9-е место, набрав в 7 матчах 10 очков.
В "Торино" рассказали о состоянии Миранчука
Технический директор "Торино" Давиде Ваньяти рассказал о состоянии российского полузащитника команды Алексея Миранчука.
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