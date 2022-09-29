– Думаю, переход Мостового в Италию возможен. Трансферы российских игроков в европейские клубы еще возможны. Видимо, фамилия европейцам не дает покоя. Многие, может, думают, что Андрей мой сын, поэтому и хотят его пригласить. Странно, что испанские клубы ничего ему не предлагают, – приводит слова Александра "РБ Спорт".
Сегодня в СМИ стало известно о потенциальном интересе сразу нескольких итальянских клубов к Андрею Мостовому. "Лацио" и "Монца", находящиеся в этом перечне, уже опровергли интерес к футболисту. Среди других команд фигурируют "Эмполи", "Самподория", "Верона" и "Удинезе". Минувшим летом в Италию перебрался бывший игрок "Рубина" и "Локомотива" Хвича Кварацхелия. Уже не первый сезон в Серии А выступает Алексей Миранчук, известный по матчам за "Локомотив".
Александр Мостовой – об интересе к Андрею Мостовому из Италии: думают, что он мой сын, поэтому и хотят пригласить
Бывший футболист "Сельты" и "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал интерес к полузащитнику "Зенита" и сборной России Андрею Мостовому от клубов Серии А.
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