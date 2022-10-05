– Адаптация в Италии проходит хорошо. В "Венеции" хороший и молодой коллектив. Дениса уважают и очень хорошо относятся. В итальянском чемпионате, в отличие от испанского, уделяют внимание игровой дисциплине при обороне. Сейчас Денис должен адаптироваться к требованиям команды, тренера и потихонечку набирать, – цитирует Черышева-старшего "Чемпионат".
31-летний российский полузащитник стал футболистом "Венеции" 31 авг. 2022 года. Его контракт с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года, с возможностью продления соглашения еще на один сезон. До этого Денис все время выступал в Испании, за местные клубы: "Валенсия", "Вильярреал", "Реал Мадрид" и "Севилья". За три игры в составе "Венеции" Черышев-младший забил два гола и отдал одну результативную передачу. В сумме провел на поле 54 минуты.
Отец Дениса Черышева рассказал, как проходит адаптация полузащитника в "Венеции"
Дмитрий Черышев, отец российского полузащитника Дениса Черышева, рассказал, как проходит адаптация его сына в итальянской "Венеции".
Фото: VENEZIAFC.IT