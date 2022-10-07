"Неправда, что "Лацио" интересовался Сазоновым", - цитирует Таре "Чемпионат"
Напомним, об интересе "Лацио" к Сазонову ранее сегодня сообщал Sport24. В нынешнем сезоне Сазонов провел 11 матчей за "Динамо" во всех турнирах, в которых не отмечался результативными действиями. Он выступает за бело-голубых с лета прошлого года. До этого защитник играл за "Зенит".
Напомним, недавно Сазонов получил вызов в молодежную сборную России, но предпочел выступать за молодежку Грузии. В этом году ему исполнилось 20 лет. Портал Transfermarkt оценивает его текущую рыночную стоимость в 1 млн евро.
Спортивный директор "Лацио" Таре: неправда, что мы интересовались Сазоновым
Спортивный директор "Лацио" Игли Таре опроверг, что римский клуб интересовался защитником "Динамо" Сабой Сазоновым.
Фото: ФК "Динамо"